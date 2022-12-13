Российская авиация уничтожила украинский склад со снарядами РСЗО

Иван Бигма рассказал о ситуации на СВО.

Российская авиация в рамках проведения специальной военной операции ликвидировала склад ракетно-артиллерийского оружия противника, расположенного на Александро-Калининском направлении вблизи населенного пункта Сергеевка. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал руководитель пресс-центра "Южной" группировки сил Иван Бигма. СПециалист объяснил СМИ, что Вооруженные силы Украины потеряли в рамках данной боевой миссии России до 600 снарядов РСЗО (реактивных систем залпового огня).

Авиацией, действующей в интересах южной группировки войск на александро-калининском направлении, нанесен удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Сергеевка. Иван Бигма, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт добавил, что на Марьинском направлении артиллерийские подразделения огневыми налетами подавили пункты временной дислокации 43-й отдельной артиллерийской бригады противника, которая находились в районе Горняка в Галициновки. В ходе проведения контрбатарейной борьбы около населенного пункта Острое российскими военными уничтожена 152-миллиметровая гаубица Д-20 и 152-миллиметровая самоходная гаубица. По авдеевскому направлению артиллерия ликвидировала опорные наблюдательные пункты при 110-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России