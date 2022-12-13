RusVesna показала бегущую от российского танка украинскую пехоту

Российский танк ворвался на позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной венной операции, своими действиями экипаж боевой машины заставил противников отступить с занимаемых огневых позиций. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны". В социальных сетях распространился ролик, на котором показано, как тяжелая техника движется по полю, а в сторону от него по окопам убегают украинские военнослужащие.
Наши танкисты <…> заставили в ужасе драпать украинскую пехоту.
пост ТГ-канала
Напомним, что утром 24 февраля 2022 года глава государства Владимир Путин заявил общественности о том, что принял решение о проведении СВО по защите граждан Донбасса в ответ на просьбу о помощи от губернаторов ЛНР и ДНР.
Пушилин раскритиковал советников за заявления о ситуации в Артемовске.
Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
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