RusVesna показала бегущую от российского танка украинскую пехоту

В соцсетях распространился ролик с боевой задачей.

Российский танк ворвался на позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной венной операции, своими действиями экипаж боевой машины заставил противников отступить с занимаемых огневых позиций. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны". В социальных сетях распространился ролик, на котором показано, как тяжелая техника движется по полю, а в сторону от него по окопам убегают украинские военнослужащие.

Наши танкисты <…> заставили в ужасе драпать украинскую пехоту. пост ТГ-канала

Напомним, что утром 24 февраля 2022 года глава государства Владимир Путин заявил общественности о том, что принял решение о проведении СВО по защите граждан Донбасса в ответ на просьбу о помощи от губернаторов ЛНР и ДНР.

Пушилин раскритиковал советников за заявления о ситуации в Артемовске.

Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны