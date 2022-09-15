Минобороны показало работу группы огневой поддержки авиации

Минобороны показало видео боевой работы группы огневой поддержки авиации в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей, огневая работа во время полета и прибытие на боевые позиции. Группа поддержки держится чуть позади экипажей вертолетов, контролируя все, что происходит на земле.
В военном ведомстве отметили, что в случае нештатной ситуации разведчики должны обеспечить безопасность летчиков на земле и невредимыми доставить их к месту базирования
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили до 150 украинских военных в Харьковской области.
Видео: Минобороны России
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