Минобороны показало работу группы огневой поддержки авиации

Группа поддержки держится чуть позади экипажей вертолетов, контролируя все, что происходит на земле.

Минобороны показало видео боевой работы группы огневой поддержки авиации в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей, огневая работа во время полета и прибытие на боевые позиции. Группа поддержки держится чуть позади экипажей вертолетов, контролируя все, что происходит на земле.

В военном ведомстве отметили, что в случае нештатной ситуации разведчики должны обеспечить безопасность летчиков на земле и невредимыми доставить их к месту базирования

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили до 150 украинских военных в Харьковской области.

Видео: Минобороны России