Минобороны показало работы по возведению моста в ЛНР

Работу над строительством моста вело подразделение материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

Минобороны показало видео работы по возведению моста в ЛНР через реку Северный Донец.

Работу над строительством моста вело подразделение материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Как сообщили в военном ведомстве, в кратчайшие сроки была возведена временная понтонно-мостовая переправа после того, как украинские националисты взорвали автомобильный мост через реку.

Также в Минобороны отметили, что работа по возведению моста осложнялась артиллерийскими обстрелами со стороны украинских войск.

Ранее Минобороны показало освобождение села Благодатное в Николаевской области.

Видео: Минобороны России