Минобороны показало, как тульские десантники уничтожили роту ВСУ из "Града"

В соцсетях появились кадры с выполнением задачи на СВО.

Российские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Тульского соединения Воздушно-десантных войск за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировали объекты замаскированных позиций Вооруженных сил Украины на соледаро-артемовском направлении. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне страны. Специалисты разместили в социальных сетях кадры с боевого задания.

Мы отработали сейчас по живой силе противника в районе населенного пункта. Работаем нечасто, потому что нечасто попадаются такие цели. командир взвода с позывным Француз

Известно, что в рамках осуществления воздушной разведки военными были выявлены замаскированные позиции противника с большим скоплением личного состава. Далее информация была передана на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО "Град" выдвинулись в район выполнения задачи. Специалисты совершили огневой удар из 122-миллиметрового орудия с неуправляемыми реактивными ракетами. Далее распространившиеся осколки и ударная волна поразили выявленные огневые позиции и укрепления ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России