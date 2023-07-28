ВС РФ уничтожили несколько танков Leopard на запорожском направлении

В соцсетях появились кадры, сделанные в зоне СВО с беспилотников.

Бойцы 58-ой армии Южного военного округа за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили несколько боевых машин пехоты Bradley американского производства, а также другую бронированную технику противника во время отражения атаки Вооруженных сил Украины районе населенного пункта Работино в Запорожской области. По социальным сетям распространились кадры работы специалистов. Известно, что ролики сделаны при помощи устройств, расположенных на беспилотниках. Напомним, что стало известно по сообщению министерстве по обороне России о том, что на запорожском направлении в течение прошедших суток войска отразили атаку противника в направлении Работино. Специалисты уничтожили на территории ряд вооружений и бронетехники противника. Были размещены кадры объективного контроля, на которых беспилотными барражирующими боеприпасами "Ланцет" поражаются американские БМП "Bradley" и другая бронетехнику противника.

ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости