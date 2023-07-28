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ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Вооруженные силы России наступают на краснолиманском направлении, захватывая опорные пункты Вооруженных сил Украины,  а также продвигаются вглубь обороны противника. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. В частности, операции проходят на территории Луганской народной республики.

В районе населенного пункта Сергеевка штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант России добавил, что западнее населенного пункта Житловка в ЛНР российские отряды "Шторм" 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии применили результаты огневого поражения, атаковав  противника. Специалисты смогли продвинуться в глубину его обороны на три километра. За счет грамотного построения линии обороны и благодаря слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" за сутки отражены четыре атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва.

МО: с начала спецоперации уничтожено более 11 тыс. единиц тяжелой техники ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, краснолиманское направление, минобороны, сватовское направление, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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