Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Вооруженные силы России наступают на краснолиманском направлении, захватывая опорные пункты Вооруженных сил Украины, а также продвигаются вглубь обороны противника. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. В частности, операции проходят на территории Луганской народной республики.

В районе населенного пункта Сергеевка штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант России добавил, что западнее населенного пункта Житловка в ЛНР российские отряды "Шторм" 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии применили результаты огневого поражения, атаковав противника. Специалисты смогли продвинуться в глубину его обороны на три километра. За счет грамотного построения линии обороны и благодаря слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" за сутки отражены четыре атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва.

МО: с начала спецоперации уничтожено более 11 тыс. единиц тяжелой техники ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России