МО: с начала спецоперации уничтожено более 11 тыс. единиц тяжелой техники ВСУ

Игорь Конашенков рассказал об успехах военных на СВО.

Количество уничтоженных танков и боевых и бронированных машин Вооруженных сил Украины с начала проведения специальной военной операции превысило 11 тысяч единиц. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Днем ранее генерал-лейтенант говорил о поражении порядка 10 966 единиц техники противника в данной категории.

Всего с начала СВО уничтожено 11 010 танков и других боевых бронированных машин. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно за все время СВО российские военнослужащие смогли ликвидировать 457 самолетов, 244 вертолета, 5 308 беспилотника, 427 зенитных ракетных комплексов, 1 140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 646 орудий полевой артиллерии и минометов противника.

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Фото и видео: Минобороны России