Игорь Конашенков рассказал о работе военных на донецком направлении.

Российские специалисты в зоне проведения специальной операции за последние сутки смогли сорвать ротацию Вооруженных сил Украины, размещенных в районе Клещеевки в Донецкой народной республики. В общей сложности на донецком направлении было ликвидировано свыше 260 человек личного состава армии киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Грамотными действиями разведки и комплексным огневым поражением сорвана ротация подразделений ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка. Всего на данном направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих... Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Военные смогли поразить пять боевых машин пехоты ВСУ, три боевые бронированные машины, два пикапа, восемь единиц автомобильной техники, артиллерийскую систему М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу Д-20.

ВС РФ за сутки уничтожили три немецких Leopard и два колесных танка AMX.

Фото и видео: Минобороны России