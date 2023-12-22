Минобороны показало, как Су-25 выполняет "змейку"

Воздушный удар корректировали передовые авиационные наводчики.

Российские экипажи штурмовиков Су-25 совершил воздушный удар по подразделениям Вооруженных сил Украины на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Летчики уничтожили скопление живой силы и техники противника. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны. Специалисты уточнили, что в целях предотвращения пуска противником ракет ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса) отечественные пилоты выполнили маневр "змейка" с одновременным отстрелом ложных тепловых целей ВСУ. Далее борты вернулись на аэродром базирования.

На самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении. пресс-служба Минобороны РФ

Летчик Су-25 с позывным "Снайпер" объяснил журналистам, что в рамках выполнения боевой задачиобнаружено скопление личного состава ВСУ. С земли передовые авиационные наводчики подсказали военнослужащим, что цель была поражена.

ЦПВС зафиксировал семь нарушений воздушного пространства Сирии.

Фото и видео: Минобороны России