Задача выполнена расчетом "Искандера-М".

Представители пресс-слцужбы российского министерства по обороне в социальных сетях опубликовали кадры, на которых запечатлено уничтожение колонны военной техники местных националистов из Украины, находившихся на территории Сумской области. Известно, что задача в рамках проведения специальной военной операции выполнена боевым расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". В результате работы военнослужащих были уничтожены склад артиллерийских боеприпасов, а также 20 военных автомобилей и до 65 боевиков из армии киевского режима.

Расчет ОТРК нанес ракетный удар по вскрытой разведкой колонне ВСУ в населенном пункте Стецковка. пресс-слкжба Минобороны РФ

"Запад" продолжил продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России