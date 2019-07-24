Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения "Западной" группировки российских войск за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 июля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер добавил, что военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны армии противника. Они нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 103 бригады территориальной обороны и первой бригады национальной гвардии Вооруженных сил Украины, размещенные в районах населенных пунктов Стельмаховка и Артемовка.

Расчетами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе "Фурия", "Валькирия" и "Синица". Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия ликвидировала 12 минометных расчетов ВСУ. Оператором барражирующего боеприпаса "Ланцет" поражена радиолокационная станция (РЛС) AN/TPQ-36 американского производства, находившаяся в районе населенного пункта Пристен. За минувший день потери противника составили свыше 495 человек личного состава убитыми и ранеными, а также 32 единицы вооружения и военной техники, включая танк Т-64, БМП-1, 12 минометов, три боевые бронированные машины, РЛС КББ, 14 автомобилей, три склада с боеприпасами, три дрона и семь пунктов управления беспилотниками.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета минометов "Тюльпан".

Фото и видео: Минобороны России