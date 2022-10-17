Минобороны показало кадры уничтожения диверсионных групп ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения российскими десантниками диверсионных групп ВСУ в зоне проведения спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах с воздуха показано, как диверсионные группы противника пытались скрыться в лесополосе. Их обнаружило соединение ВДВ с помощью средств беспилотной авиации.
В военном ведомстве уточнили, что российские войска нанесли удар по противнику артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер".
Видео: Минобороны России
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