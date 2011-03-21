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Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер"

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В ведомстве отметили, что комплекс по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ОТРК "Искандер" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано выдвижение артиллеристов и нанесение ударов из комплекса по объектам украинских войск. По словам одного из командиров батареи, "Искандер" со своими внушительными размерами двигается по бездорожью легко и быстро

Также в военном ведомстве отметили, что комплекс по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, искандер, минобороны россии, отрк, спецоперация
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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