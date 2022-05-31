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Минобороны показало кадры стрельбы артиллерии ВДВ по огневым позициям минометов ВСУ

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В результате выполненных действий подразделения ВДВ уничтожили позиции минометчиков.

Минобороны России показало видео работы боевых расчетов артиллерийских подразделений ВДВ в рамках спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30, с которой нанесли удар по выявленной огневой позиции минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате выполненных действий подразделения ВДВ уничтожили позиции минометчиков.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения на Украине итальянских гаубиц.

Видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, вдв, вооруженные силы украины, минобороны россии, минометы
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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