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Минобороны показало кадры работы спецназа по вскрытию замаскированных позиций ВСУ

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Они вышли в район, где предположительно находились танковые подразделения украинских войск.

Минобороны показало кадры боевой работы подразделений спецназа по вскрытию замаскированных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации.

На опубликованных кадрах показано движение группы, в состав которой вошли разведчики, снайперы инженеры, а также специалисты связи и военные медики.

Они вышли в район, где предположительно находились танковые подразделения украинских войск, и обнаружили передовой дозор. Его удалось уничтожить благодаря точному артиллерийскому удару.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, минобороны россии, спецназ, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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