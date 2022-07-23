Минобороны показало кадры работы спецназа по вскрытию замаскированных позиций ВСУ

Они вышли в район, где предположительно находились танковые подразделения украинских войск.

Минобороны показало кадры боевой работы подразделений спецназа по вскрытию замаскированных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации.

На опубликованных кадрах показано движение группы, в состав которой вошли разведчики, снайперы инженеры, а также специалисты связи и военные медики.

Они вышли в район, где предположительно находились танковые подразделения украинских войск, и обнаружили передовой дозор. Его удалось уничтожить благодаря точному артиллерийскому удару.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России