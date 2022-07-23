Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Ракетные удары по военным объектам выполнялись с малых высот.

Минобороны показало видео боевой работы российских штурмовиков Су-25 в ходе выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показан вылет экипажей штурмовой авиацией и пуски ракет по военным объектам и технике подразделений украинских войск. Отмечается, что ракетные удары выполнялись с малых высот.

В результате действий экипажей Су-25 были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника войск противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве.

Видео: Минобороны России