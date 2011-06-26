ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве

Игорь Конашенков раскрыл подробности о ликвидации военного объекта

Воздушно-космические силы России при помощи высокоточного оружия уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения, расположенный в городе Николаеве. Об этом журналистам во время регулярного утреннего брифинга от 22 июля сообщил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что на военном объекте располагались боеприпасы для вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Склад был оборудован на территории производственного ангара в промышленной зоне. Он находился в восточной части населенного пункта.

Потери противника составили до 30-ти человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", около тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация". пресс-служба Минобороны РФ

За последние сутки МО РФ поразили шесть пунктов управления Вооруженных сил Украины, в том числе 92-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянка ДНР. Уничтожено пять складов с ракетно-артиллерийским арсеналом в районах таких населенных пунктов как Зайцево (ДНР), Вишневое и Успеновка Запорожской области.

ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки HIMARS производства США.

Фото и видео: Минобороны России