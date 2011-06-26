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ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки HIMARS производства США

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации РСЗО США в рамках СВО на Украине.

Вооруженные силы России уничтожили четыре пусковые установки HIMARS американского производства за последние сутки в рамках специальной военной операции на Украине. Миссия реализована за счет использования высокоточного оружия наземного и воздушного базирования. Такими результатами поделился с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 22 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что противник несет значительные потери в поставляемом в качестве военной помощи вооружении.

С 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что две пусковые установки ВСУ ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, а еще один "ХАЙМАРС" и транспортно-заряжающая машина уничтожены в районе Красноармейска. Четвертая по счету пусковая установка поражена военными на восточной окраине Константиновки в Донецкой Народной Республике.

МО РФ уничтожило пункт размещения националистов "Черной сотни" (запрещена на территории РФ как эктремистская и террористическая) в школе Краматорска.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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