МО РФ уничтожило пункт размещения националистов "Черной сотни" в школе Краматорска

Игорь Конашенков рассказал, что поражены около 300 членов вооруженного формирования.

В российском министерстве по обороне рассказали о ликвидации при помощи высокоточного оружия наземного базирования пункта временного размещения украинских националистов, который находился на территории Донецкой народной республики. Об этом в рамках регулярного утреннего брифинга от 22 июля сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что миссия выполнена в отношении формирования "Черная сотня", члены которого разместились в здании школы под номером 23 города Краматорск. В общей сложности уничтожено до 300 человек личного состава и более 40 единиц спецтехники противника.

Минобороны показало видео боевой работы истребителей на Украине.

Фото и видео: Минобороны России

