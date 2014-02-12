Минобороны показало видео боевой работы истребителей на Украине

Летчик рассказал, какие используются ракеты для ликвидации целей противника.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ, проводимых в рамках специальной военной операции на Украине. Видео длится 2 минуты 43 секунды На кадрах продемонстрировано, как инженеры устанавливают боеголовки (ракеты) на подвеску воздушного судна. Далее показывается с нескольких ракурсов взлёт самолетов с аэродрома временного базирования. После заданной команды, пилоты производят выстрелы.

Старший летчик звена Су-35 Виктор объяснил журналистам, при выполнении боевых заданий в ходе СВО российские истребители используют ракеты малой дальности Р-73, а также средней и большой дальности Р-77 класса "воздух-воздух". Применяются и ракеты Х-31 класса "воздух-поверхность". Последние предназначены для поражения систем противовоздушной обороны противника.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости