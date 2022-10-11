Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28н

Экипажи провели пуски ракет по укрепленным позициям подразделений украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ми-28н в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и пуски ракет по укрепленным позициям подразделений украинских войск. В результате выполненных действий были поражены пункт управления и бронетехника противника.

В Минобороны отметили, что экипажи Ми-28н выполняют задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов, а также выполняют авиационную поддержку подразделений.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России