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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

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Также российские ПВО сбили шесть снарядов РСЗО и три ракеты HARM.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Николаевка (ЛНР), Петровское, Валерьяновка, Кодема (ДНР) Червоный Яр и Мыловое Херсонской области. Также российские ПВО сбили шесть снарядов РСЗО и три ракеты HARM в районах пяти населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили 52 артиллерийских подразделения ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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