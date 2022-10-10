Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили шесть снарядов РСЗО и три ракеты HARM.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Николаевка (ЛНР), Петровское, Валерьяновка, Кодема (ДНР) Червоный Яр и Мыловое Херсонской области. Также российские ПВО сбили шесть снарядов РСЗО и три ракеты HARM в районах пяти населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили 52 артиллерийских подразделения ВСУ.

Видео: Минобороны России