Минобороны РФ: российские военные поразили 52 артиллерийских подразделения ВСУ

Российская авиация поразила шесть пунктов управления украинских войск.

Вооруженные силы России поразили 52 артиллерийских подразделения украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российская авиация поразила шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск, Угледар (оба - ДНР), Павловка (Заорожская область) и Благодаровка. Также были поражены живая сила и военная техника в 143 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли на Купянском направлении более 40 военных и 15 единиц техники.

Видео: Минобороны России