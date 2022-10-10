Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Купянском направлении более 40 военных и 15 единиц техники

Также были поражены пять танков и четыре боевые бронированные машины.

Вооруженные силы Украины потеряли на Купянском направлении более 40 военных и 15 единиц техники. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, четыре ротные тактические группы украинских войск предпринимали неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Куземовка. Все атаки украинских подразделений были отражены. Также были поражены пять танков и четыре боевые бронированные машины.

Ранее Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ.

Видео: Минобороны России