Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Су-25 производят пуски ракет на предельно малых высотах.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет самолетов и нанесение ударов по военным объектам и технике украинских войск. Су-25 производят пуски ракет на предельно малых высотах.

После выполнения поставленной задачи экипажи вернулись на место вылета, а самолеты перешли в руки инженерно-технических специалистов, которые будут готовить Су-25 к выполнению новых заданий.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России