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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников

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Также российские ПВО сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и шесть ракет HARM.

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Благодатное, Кропивницкое, Никольское, Петровское (ДНР), Широкая Балка, Мыловое и Борозенское Херсонской области. Также российские ПВО сбили в воздухе 15 снарядов РСЗО HIMARS и шесть американских противорадиолокационных ракет HARM.

Ранее в Минобороны сообщили, российские военные уничтожили две украинские топливные базы.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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