Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Благодатное, Кропивницкое, Никольское, Петровское (ДНР), Широкая Балка, Мыловое и Борозенское Херсонской области. Также российские ПВО сбили в воздухе 15 снарядов РСЗО HIMARS и шесть американских противорадиолокационных ракет HARM.
Ранее в Минобороны сообщили, российские военные уничтожили две украинские топливные базы.
Видео: Минобороны России
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