Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и шесть ракет HARM.

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Благодатное, Кропивницкое, Никольское, Петровское (ДНР), Широкая Балка, Мыловое и Борозенское Херсонской области. Также российские ПВО сбили в воздухе 15 снарядов РСЗО HIMARS и шесть американских противорадиолокационных ракет HARM.

Ранее в Минобороны сообщили, российские военные уничтожили две украинские топливные базы.

Видео: Минобороны России