Минобороны РФ: российские военные уничтожили две украинские топливные базы

Также российские военные поразили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Вооруженные силы России уничтожили две украинские топливные базы. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Базы хранения топлива для военной техники ВСУ находились в районах городов Днепропетровск и Павлоград. Кроме того, российские военные поразили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Предтечино (ДНР) уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским РСЗО HIMARS.

Ранее Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине.

Видео: Минобороны России