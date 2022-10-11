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Минобороны РФ: российские военные уничтожили две украинские топливные базы

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Также российские военные поразили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Вооруженные силы России уничтожили две украинские топливные базы. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Базы хранения топлива для военной техники ВСУ находились в районах городов Днепропетровск и Павлоград. Кроме того, российские военные поразили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Предтечино (ДНР) уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским РСЗО HIMARS.

Ранее Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине.

Видео: Минобороны России

Теги: днепропетровск, игорь конашенков, минобороны россии, павлоград, топливная база
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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