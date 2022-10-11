Минобороны РФ: российские военные уничтожили две украинские топливные базы

Вооруженные силы России уничтожили две украинские топливные базы. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Базы хранения топлива для военной техники ВСУ находились в районах городов Днепропетровск и Павлоград. Кроме того, российские военные поразили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Предтечино (ДНР) уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским РСЗО HIMARS.
Ранее Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине.
Видео: Минобороны России
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