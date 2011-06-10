Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С

Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Минобороны показало видео боевой работы самолетов Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах экипажи выполняют боевой вылет, в рамках которого проводится воздушный патруль в заданном районе. Су-35С прикрывают действия самолетов штурмовой авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских войск.

Также в военном ведомстве отметили, что полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли более 160 человек при попытках атаковать на купянском направлении.

Видео: Минобороны России