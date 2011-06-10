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Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С

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Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Минобороны показало видео боевой работы самолетов Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах экипажи выполняют боевой вылет, в рамках которого проводится воздушный патруль в заданном районе. Су-35С прикрывают действия самолетов штурмовой авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских войск.

Также в военном ведомстве отметили, что полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли более 160 человек при попытках атаковать на купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, самолеты, су-35с
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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