Игорь Конашенков рассказал о работе на СВО.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что Вооруженные силы Украины потеряли более 160 человек при неудачных попытках атаковать на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам 12 ноября на регулярном брифинге сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что противник был остановлен, а затем - отброшен на исходную позицию.

Противник силами двух батальонных тактических групп предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Владимировка и Куземовка Луганской Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что силами ВС РФ нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. На маршруте за день потери личного состава составили 160 человек. Также уничтожено шесть танков, девять боевых бронированных машин.

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Фото и видео: Минобороны России

