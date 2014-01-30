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Минобороны показало кадры боевой работы самолетов МиГ-31

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Уточняется, что российские ВКС поразили украинский Су-24.

Минобороны показало видео боевой работы самолетов МиГ-31 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах экипажи выполняли задачи воздушного патрулирования, а затем обнаружили воздушную цель противника. Получив подтверждение с пункта управления, МиГ-31 выпустил ракеты "воздух-воздух". Уточняется, что российские ВКС поразили украинский Су-24.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, миг-31, минобороны россии, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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