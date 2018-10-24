Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Сальково, Раденск, Таврийск (Херсонская область), Новокраснянка, Краснореченское (ЛНР) и Новоандреевка (ДНР). Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS в районах населенного пункта Скадовск (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку.

Видео: Минобороны России