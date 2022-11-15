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Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку

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Также российские войска уничтожили шесть артиллерийских орудий и 28 беспилотников.

Вооруженные силы России уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В понедельник, 14 ноября, российские войска полностью освободили населенный пункт. В результате успешных наступательных действий были уничтожены два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30-ти других бронированных машин. Также российские войска уничтожили шесть артиллерийских орудий и 28 беспилотников.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Видео: Минобороны России
 

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, павловка
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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