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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов орудий "Гиацинт-Б"

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В качестве плановых целей выступают склады горючего и боеприпасов.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов орудий "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах мобилизованные артиллеристы наносят огневые удары по позициям украинских войск из 152-мм пушек. В качестве плановых целей выступают склады горючего и боеприпасов.

В военном ведомстве отметили, что в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы выявляют и уничтожают гаубичные и реактивные батареи ВСУ на большой дальности.

Ранее Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гиацинт-б, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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