Глава Минобороны подвел итоги уходящего года.

Российский министр по обороне, генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Он напомнил, что 2022 год принес стране серьезные испытания, которые изменили привычный ход жизни. Он добавил, что праздники россияне встречаются в сложной военно-политичесеой обстановке, при которой противники хотят перечеркнуть славную историю страны и ее великие достижения, а также сносят памятники героям и победителям фашизма, ставя на пьедестал военных преступников.

...Отменяют и оскверняют всё российское. В этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Генерал добавил, что военные РФ геройски выполняют поставленные на СВО задачи, священные с защитой национальных интересов и безопасности страны. Им приходятся отмечать праздники вдали от своих родных, находясь на передовых рубежах, на боевом дежурстве. По мнению Сергея Шойгу, 2022 год останется в памяти народа и ратной летописи Отечества как тот, что был наполнен бессмертными подвигами, самоотверженностью и мужеством в противостоянии терроризму и неонацизму.



Айсен Николаев поздравил якутян с Новым годом.

Фото и видео: Минобороны России