Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2У" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах расчет комплекса уничтожил разведывательные беспилотники украинских войск. С помощью радиолокационной станции кругового обзора расчет обнаружил летательные аппараты противника, после чего выполнил пуск ракет. После поражения целей машина сменила огневую позицию.
В военном ведомстве отметили, что расчеты ЗРК "Тор-М2У" продолжают круглосуточно обеспечивать войскам сверхнадёжный щит от нападения воздушных объектов противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника.
Видео: Минобороны России
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