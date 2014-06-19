Расчет комплекса уничтожил разведывательные беспилотники украинских войск.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2У" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах расчет комплекса уничтожил разведывательные беспилотники украинских войск. С помощью радиолокационной станции кругового обзора расчет обнаружил летательные аппараты противника, после чего выполнил пуск ракет. После поражения целей машина сменила огневую позицию.

В военном ведомстве отметили, что расчеты ЗРК "Тор-М2У" продолжают круглосуточно обеспечивать войскам сверхнадёжный щит от нападения воздушных объектов противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России