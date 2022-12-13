Минобороны РФ: российские ПВО сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Житловка и Кременная (ЛНР). Также российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS в районе Первомайска (ЛНР) и противорадиолокационную ракету HARM в районе Макаровки (Херсонская область).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили три контратаки на Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
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