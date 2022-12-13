  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:38
130
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские ПВО сбили два украинских беспилотника

0 0

Также российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и ракету HARM.

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Житловка и Кременная (ЛНР). Также российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS в районе Первомайска (ЛНР) и противорадиолокационную ракету HARM в районе Макаровки (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили три контратаки на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии