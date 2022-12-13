Минобороны РФ: российские войска отразили три контратаки на Донецком направлении

В результате огневого поражения российские войска уничтожили более 30-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили три контратаки украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения российские войска уничтожили более 30-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, на Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения была сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населенного пункта Павловка (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России