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Минобороны РФ: российские войска отразили три контратаки на Донецком направлении

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В результате огневого поражения российские войска уничтожили более 30-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили три контратаки украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения российские войска уничтожили более 30-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, на Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения была сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населенного пункта Павловка (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы росси, донецкое направление, игорь конашенков, контратака, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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