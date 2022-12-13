Минобороны РФ: российские военные поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении

Вооруженные силы России поразили позиции украинских войск и иностранных наемников на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Российская артиллерия нанесла огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ и наемников. По словам Конашенков, уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М2".
Видео: Минобороны России
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