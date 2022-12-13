Минобороны РФ: российские военные поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении

Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков.

Вооруженные силы России поразили позиции украинских войск и иностранных наемников на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российская артиллерия нанесла огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ и наемников. По словам Конашенков, уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М2".

Видео: Минобороны России