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Минобороны РФ: российские военные поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении

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Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков.

Вооруженные силы России поразили позиции украинских войск и иностранных наемников на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российская артиллерия нанесла огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ и наемников. По словам Конашенков, уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М2".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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