В арсенале у расчета находятся осколочные, осколочно-фугасные и фугасные снаряды.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ 2С3 "Акация" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы занимают огневые позиции и наносят удары по разведанным целям украинских войск. В военном ведомстве отметили, что в арсенале у расчета САУ "Акация" находятся 152-мм осколочные, осколочно-фугасные и фугасные снаряды. Также для поражения целей артиллеристы используют кумулятивные, подкалиберные и бронебойные боеприпасы.

Ранее мы сообщали, что при обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Рогозин.

Видео: Минобороны России