После выполнения залпа машины скрытно меняют позицию для перезарядки.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят огневые удары по опорным и командным пунктам, а также тяжелой технике украинских войск. "Грады" стреляют 122-мм реактивными снарядами.

Также в военном ведомстве отметили, что после выполнения залпа машины скрытно меняют позицию для перезарядки и нанесения нового огневого удара.

Ранее Минобороны показало кадры работы сотрудников ВАИ по обеспечению безопасности дорожного движения в зоне СВО.

Видео: Минобороны России