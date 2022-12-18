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Минобороны показало кадры работы сотрудников ВАИ по обеспечению безопасности дорожного движения в зоне СВО

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На наиболее опасных участках дорог развернуты опорные пункты.

Минобороны показало видео работы сотрудников ВАИ по обеспечению безопасности дорожного движения в зоне спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие на блокпостах выполняют основные задачи, к которым относятся обеспечение безопасности движения воинских колонн и мирных жителей, а также проверка транспортных средств, водителей и пассажиров, досмотр перевозимых грузов. На наиболее опасных участках дорог развернуты опорные пункты.

Ранее в Минобороны сообщили, что Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации.

Видео: Минобороны России

Теги: ваи, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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