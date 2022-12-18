Минобороны показало кадры работы сотрудников ВАИ по обеспечению безопасности дорожного движения в зоне СВО

На наиболее опасных участках дорог развернуты опорные пункты.

Минобороны показало видео работы сотрудников ВАИ по обеспечению безопасности дорожного движения в зоне спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие на блокпостах выполняют основные задачи, к которым относятся обеспечение безопасности движения воинских колонн и мирных жителей, а также проверка транспортных средств, водителей и пассажиров, досмотр перевозимых грузов. На наиболее опасных участках дорог развернуты опорные пункты.

Ранее в Минобороны сообщили, что Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации.

Видео: Минобороны России