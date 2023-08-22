Минобороны показало кадры боевой работы расчёта зенитного орудия С-60

Российское министерство по обороне показало кадры работы боевого расчёта 57-миллиметрового зенитного орудия С-60, выполняющего боевые задачи по ликвидации опорных пунктов противника в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующий ролик распространился по социальным сетям. Специалисты не стали раскрывать направление, на котором выполнялось данное задание. В пресс-службе военного ведомства уточнили, что 57-миллиметровое зенитное орудие успешно используется отечественными артиллеристами для борьбы с бронированными наземными целями Вооруженных сил Украины.
Личным составом артиллерийской батареи пушек С-60 уничтожены десятки укреплённых и замаскированных опорных пунктов. На счету артиллеристов ЗВО — подбитая тяжёлая и легкобронированная вражеская техника.
пресс-служба Минобороны РФ
Напомним, что орудие С-60 обладает хорошей подвижностью и способностью оперативно переходить в боевое положение.
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Фото и видео: Минобороны России
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