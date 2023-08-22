Минобороны: расчеты гаубиц Д-30 атаковали позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы использовали 122-мм снаряды, в которых загрузили рулоны с агитационными листовками.

Расчеты гаубиц Д-30 атаковали позиции украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Артиллеристы использовали 122-мм снаряды, в которых загрузили рулоны с агитационными листовками. В листовках формата А5 содержатся призывы к украинским военнослужащим добровольно сложить оружие и сохранить себе жизнь. Отмечается, что дальность стрельбы составляет более 10 километров.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 36 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России