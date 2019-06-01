Минобороны: российские ПВО сбили 36 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 36 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка (ЛНР), Красная Поляна, Берестовое, Степное, Горловка (ДНР) и Владимировка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО "Ураган" и HIMARS.
Ранее Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Запорожском направлении.
Видео: Минобороны России
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