Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Запорожском направлении

Потери противника на данном направлении составили свыше 80-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили пять атак украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки войск противника отразили благодаря слаженным действиям подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации. Кроме того, в районе населенного пункта Омельник уничтожили склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 80-ти украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ "Мста-С".

Видео: Минобороны России