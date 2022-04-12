Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ "Мста-С"

В результате выполненных боевых действий были поражены опорный пункт и боевые машины пехоты противника.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов САУ "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах разведчики вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении. Они передали координаты целей для их дальнейшего уничтожения. В результате выполненных боевых действий были поражены опорный пункт и боевые машины пехоты противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что разведчики обеспечили захват "опорника" ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России