Минобороны: разведчики обеспечили захват "опорника" ВСУ на Краснолиманском направлении

Военнослужащие в ходе выполнения боевой задачи выдвинулись в район разведки.

Разведчики из Тувы обеспечили захват опорного пункта украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ

На опубликованном видео военнослужащие в ходе выполнения боевой задачи выдвинулись в район разведки. Опорный пункт ВСУ был обнаружен с помощью беспилотника. Получив данные о цели, штурмовой отряд под прикрытием танков Т-90 и боевой машины пехоты выдвинулся на захват опорного пункта.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России