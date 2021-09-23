Минобороны: разведчики обеспечили захват "опорника" ВСУ на Краснолиманском направлении

Разведчики из Тувы обеспечили захват опорного пункта украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ
На опубликованном видео военнослужащие в ходе выполнения боевой задачи выдвинулись в район разведки. Опорный пункт ВСУ был обнаружен с помощью беспилотника. Получив данные о цели, штурмовой отряд под прикрытием танков Т-90 и боевой машины пехоты выдвинулся на захват опорного пункта.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все