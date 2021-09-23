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Минобороны: разведчики обеспечили захват "опорника" ВСУ на Краснолиманском направлении

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Военнослужащие в ходе выполнения боевой задачи выдвинулись в район разведки.

Разведчики из Тувы обеспечили захват опорного пункта украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ

На опубликованном видео военнослужащие в ходе выполнения боевой задачи выдвинулись в район разведки. Опорный пункт ВСУ был обнаружен с помощью беспилотника. Получив данные о цели, штурмовой отряд под прикрытием танков Т-90 и боевой машины пехоты выдвинулся на захват опорного пункта.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, опорный пункт, разведчики, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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