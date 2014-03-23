Минобороны: российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Атаки войск противника были сорваны при поддержке огня артиллерии и ударов штурмовой и армейской авиации.

Вооруженные силы России отразили четыре атаки украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Атаки войск противника были сорваны при поддержке огня артиллерии и ударов штурмовой и армейской авиации. Потери ВСУ составили более 60 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы российские войска вскрыли и подавили около 40 артиллерийских позиций противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России