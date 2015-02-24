Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град"

Артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ на Купянском направлении. Они также наносят удары по складам с боеприпасами и замаскированным оборонительным сооружениям. В военном ведомстве отметили, что российским войскам помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Минобороны рассказало о потерях Киева на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России